Pildid: lennukilt kukkunud jäätunud laip, mis oleks võinud tarkvarainsenerilt elu võtta, tekitas aeda kraatri

Daily Maili andmnetel on see mees Oxfordi ülikooli magistrikraadiga tarkvarainsener, 30-aastane John Baldock.

Politsei teatel langes surnukeha umbes 1000 meetri kõrguselt lennufirma Kenya Airways Boeing 787 telikuruumist, kui see üle Claphami Heathrow lennuvälja suunas lendas.

Surnukeha, mis kandis sinist värvi T-särki ja teksaseid, langemiskiirus oli nii suur, et see lõhkus ühe aiatee kiviplaadi ja osa murust, jättes aeda «kraatri». Oletatakse, et kui surnukeha oleks langenud Baldockile, oleks ta võinud elu kaotada.