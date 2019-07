Miks rajasid Eesti muusikud vaid valitud seltskonnale mõeldud söömisklubi?

«Ma arvan, et põhiline asi, miks me hakkasime koos käima ja kunagi see asi välja kujunes, oli, et me oleme kolleegid ja sõbrad, kes tunnevad üksteist aastakümneid. Kuna kõik on lavainimesed ja kunagi polnud aega kokku saada, me küll tegime üksteisega koos projekte, aga nägime korra aastas niimoodi,» ütles Koit Toome ETV saates «Ringvaade suvel», et nii kujunes välja mõte broneerida endale konkreetsed õhtud ühiseks õhtustamiseks.