«Lennukijänese» surnukeha oleks peaaegu päevitajale peale kukkunud

Londoni politsei sai väljakutse Claphami Offerton Roadil asuvasse majja 30. juunil kell 3.39 kohaliku aja järgi ning politseinikud leidsid aiast surnukeha, teatab theguardian.com.

Uurimine näitas, et tegemist oli Kenya Airwaysi lennukist kukkunud «jänesega», kui lennuk oli saabumas Nairobist Londoni Heathrow lennuväljale.

Kenya Airwaysi lennukid Nairobi Jomo Kenyatta rahvusvahelisel lennuväljal FOTO: THOMAS MUKOYA / REUTERS/Scanpix

Lennuki kontrollimisel leiti telikuruumist kott, joogivett ja natuke toitu, mis viitasid, et seal reisis inimene.

Leitud surnukehale tehakse lahkamine, veel ei ole teada, kui vana see «jänes» oli. Politsei teatel ei leidnud telikuruumi läbiotsinud politseinikud midagi, mis viitaks kriminaalsele.

Anonüümseks jääda soovinud päevitaja naaber sõnas, et ta nägi, kuidas naaberaias päevitanud mehele taevast midagi peaaegu peale kukkus.

«Kuulsin, nagu keegi oleks midagi vastu maad visanud. Vaatasin maja teise korruse aknast välja ja nägin midagi naabri murul. Arvasin, et mõni kodutu magab seal, kuna tal olid riided seljas. Siis märkasin murul verd ja sain aru, et kõik ei ole korras. See hukkunu oli kuskilt kukkunud,» sõnas päevitaja naaber.

Naaber lisas, et ta läks asja uurima ja nägi päevitanud naabrit, kes oli silmnähtavalt kohkunud, kuna taevast sadanud inimene oleks peaaegu temale peale langenud.

Politsei jätkas jutumi uurimist Claphamis asuva maja aias ka esmaspäeval, 1. juulil.

Uurijate sõnul oli «lennukijänes» nagu jäätomp, kui nad ta leidsid.

Heathrow lennujaama pressiesindaja sõnul oli šokeeriv, et keegi üritab sellisel viisil pikka teekonda lennukiga läbida arvestamata, et 10 000 meetri kõrgusel on väga külm.

Londoni politsei teeb Keenia politsei ja Kenyan Airwaysiga koostööd, et see juhtum lahendada ja «jänese» identiteet teada saada.