Galerii: villa Ammendes toimus Gerli A. Chantelle'i suurejooneline moeshow

Roberto Bravo ehete valmistamiseks kasvatatakse kõrge kvaliteediga kulda ja hõbedat, naturaalseid briljante, vääriskive ja kuuma emailiga katmine. Roberto Bravo ehted on valmistatud käsitööna, nad ei ole standartsed, ei oma analooge ning on seega originaalsed. Ehte loojad on saanud inspiratsiooni loodusest.