Organisatsioon sai loa korraldada esimene heterode õiguste paraad

«Me sooviksime linna progressiivsuse eest õnnitleda ja tänada neid, et nad tunnustavad heterode õiguseid,» sõnas John Hugo, paraadi korraldava organisatsiooni Super Happy Fun America president.

«Paraad on Ameerika võrdõiguslikkuse ajaloos olulisel kohal. Kõik on teretulnud, nii heterod kui liitlased, et üheskoos tähistada mitmekülgset ajalugu, kultuuri ning heterode kogukonna panust,» vahendas Out presidendi sõnu.

«Valged inimesed on rõhutud enamus,» lisas Hugo. «Me võitleme heterode õiguste eest, et kõik saaksime enda üle uhkust tunda, kartmata vihkamist ning kohtumõistmist. Ükskord tuleb päev, mil ka heterod loetakse teiste orientatsioonidega võrdseks.»

John Hugo lisas, et ürituse maskotiks ning suur marssaliks on tuntud geimees Milo Yiannopoulos.

Juuni alguses sõnas Bostoni linnapea Marty Walsh, et linn ei saa ürituse korraldamise vastu olla, kuna linnavalitsus annab avalike ürituste korraldamiseks loa teostatavuse, mitte väärtuste ega usulise propaganda järgi.

Kui paraad saab ametliku loa, siis toimub üritus 31. augustil kell 12-15. Aga organisaatoritel on veel vaja saada luba politseilt ning litsentsiametilt.

Helsingi pride paraad 2019. FOTO: EMMI KORHONEN/AFP/Scanpix

Mai lõpus teatas heterote õiguste eest seisva grupi Super Happy Fun America asepresident Mark Sahady, et Bostonis soovitakse augusti lõpus korraldada heterote uhkuse paraad. Paraad on vastukaaluks samas linnas sel kuul toimub geiparaadile, kus soo- ja seksuaalvähemused saavad tähistada enda kuulumist ühiskonda ja võidelda oma õiguste eest.

Super Happy Fun America gruppi kuuluvad peale Mark Sahady ka president John Hugo ning «geisaadik» Chris Bartley.

Kuigi grupp reklaamib ironiseerivalt eesootavat üritust, kus president John Hugo sõnas Boston Heraldile, et nemad kui heterod on tüdinenud, et neid koheldakse kui alamklassi kodanikke, siis on neil paraadi korraldamisega tõsi taga.

Eesti LGBT Ühingu juhatuse liige Kristiina Raud sõnas, et Straight Pride ehk heteroseksuaalsete inimeste õiguste nimel peetav üritus on sellisel kujul parimal juhul rumal, halvemal juhul solvav ja ohtlik LGBT+ kogukonnale.

«Teadmatusest küsitakse, miks ei ole heterote pride’i, võib vastata, et pride pole pidu peo nimel, vaid on ajalooliste ja tänapäevaste kannatuste tõttu sündinud üksteise jõustamise ja toetamise hetk,» sõnas Raud.

Ta lisas: «Kui aga sellegipoolest korraldatakse üritust, mille kirjeldus on identne LGBT+ kogukonna võitluse keelega ning asendatud on vaid orientatsiooni tähistus, on tegu mõnituse ja halvasti varjatud vaenulikkusega.»