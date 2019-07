VIDEO Ivanka Trump oli G-20 kohtumisel nagu «viies ratas vankri all»

CNNi teatel talletus videole, et Trumpi tütar oli seal nagu «viies ratas vankri all», kuna temaga ei soovitud eriti suhelda.

Ivanka trump tegi küll katseid sinna kogunenud riigijuhtidega rääkida, kuid need jäid vaid katseteks.

Ivanka Trump sattus kohtumisel kokku IMFi peadirektori Lagarde'i, Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni, Suurbritannia peaministri Theresa May ja Kanada peaministri Justin Trudeau’ga, see nelik vestles omavahel ja ei teinud USA presidendi tütrest peaaegu üldse välja.

Üsna kiiresti hakkas sotsiaalmeedias levima video, millel on näha üksinda jäetud Ivanka Trumpi.

Ivanka Trump ja ta abikaasa Jared Kushner on USA sisepoliitikas mõjuvõimsad, kuid neil puudub välispoliitiline ja diplomaatiline kogemus.

Donald Trumpi tütrel ja väimehel on juurdepääs USA kõige salajasematele dokumentidele, samas presidendi nõunikud on üritanud seda takistada, kuna nende arvates võib salainfo lekkida valedesse kätesse, kui sellele on liiga paljudel isikutel juurdepääs.