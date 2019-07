Galerii: Miley Cyrus pakkus Glastonbury muusikafestivalil sensuaalse rokielamuse

Glastonbury festivali idee tekkis muusik Michael Eavisel kui ta oli 1960. aastate lõpul Bathis Led Zeppelini kontserdil. Esimene festival toimus 1970. aastal ja see oli pigem kohalik sündmus, kuna muusikat oli kuulamas vaid 1500 inimest.

Kuna festivalipaik on kohalike elukohtade lähedal, siis on kehtestatud kellaajad, millal kontserdid võivad toimuda.

Üks reegliterikkujatest on olnd endine biitel Paul McCartney, kelle kontsert kestis üle aja ja kohalikud võimuesindajad määrasid korraldajatele trahvi.

Lisaks muusikutele on sellel festivalil üle astunud ka näitlejad, kes tegelevad muusikaga. Näiteks 2017 esines seal «Kariibi mere piraatide» staar Johnny Depp oma ansambliga.

Glastonbury festival on läinud aasta aastalt ikka «rohelisemaks». Sel aastal ei tohi kasutada seal plastmassist veepudeleid. Festivalialal on 850 veekraani ja tosin suurt veekioskit kust saab täita kodust kaasa võetud mitmekordse kasutamisega anumaid.

Tänavusel festivalil esinesid The Killers, The Cure, Stormzy, Kylie Minogue, Janet Jackson, George Ezra, Miley Cyrus, Bastille, Tom Odell, Carrie Underwood, Tame Impala, Interpol, The Lumineers, Billie Eilish, Pet Shop Boys jpt.