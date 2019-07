Keili Sükijainen pidas töökaaslastega veel viimase hurraa

«Pärast ühte kõige raskemat otsust minu elus, pean teatama, et juuni lõpus on minu viimane Seitsmeste tööpäev. Ma hüppan pea ees tundmatusse, sest vahel on edasiliikumiseks vaja teha samm tagasi ja võtta veidi aega, et aru saada, kuhu suunas on õige järgmiseks astuda,» ütles Sükijainen, lisades, et ta ei tea veel, kuhu tulevikus edasi läheb, kuid on avatud erinevatele pakkumistele.