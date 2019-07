Kui su koeral oleks Tinder, siis mis oleks ta profiilipilt?

Need, aga kellel oma koer puudus, ei lasknud sellele väikesel pisiasjal end segada. Üks naisterahvas jagas pilti oma kassist, öeldes, et see on peaaegu koer.

«Pole koera, kuid see kiisu täidab kõik koera kriteeriumid. Miks? - Sest ta närib kingi, nii et varbad paistavad välja. Hammustab nii kõvasti, et veri on väljas. Ründab sind täiesti ootamatult. Pureb kui vaja. Ja kui midagi on pesurestilt kadunud, tuleb temalt küsida või siis voodi alla vaadata. Ühesõnaga, meil on kuri kass ja siin valvab tema,» kirjeldas naine oma vahvat lemmikut.