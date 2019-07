Muusikakriitik Siim Nestoril on kahju, et ei suutnud räppar Mängupoi$$ Kärule antud lubadust varem täita

Siim Nestor kirjutas Facebooki räppar Mängupoi$$ Käru meenutades, et plaan lootustandva räppari esimeseks albumiks jäigi täitmata, kuna muusikakriitik ise jäi liiga pikalt ootama. Kõik sai aga alguse eelmise aasta oktoobrist, kui Siim Nestor tahtis kokku panna Eesti räpi uue laine kogumiku.

Nestor saatis 30 artistile, kes talle hästi istuvad, kirja, kas nad viitsiksid sellele kogumikule loo kirjutada. Mõte oli avaldada vaid lood, mida enne avaldatud pole.

«Kõige esimesena saatis loo Mängupoi$$ Käru. Selle sama videos oleva loo «Thoti» esialgse versiooni. Küsis, kuidas tundub. Vastasin, et mega. Väga õnnelik olin selle loo üle. Ja siiani arvan, et see parim, mis Eesti uue laine räpis tehtud,» kirjeldas Nestor.

Siim Nestor sai kaks nädalat hiljem laulust lõpliku versiooni ning Mängupoi$$ jäi ootama, millal kogumik koos ja millal ta saab loo avalikuks teha. Räppar küsis regulaarselt, kui kaugel kogumik on, aga Nestor vastas pidevalt, et noormees peab veel ootama, sest mõned tuntumad räppijad ei ole oma lugusid veel saatnud.

Mängupoi$$ muudkui kibeles, et lugu juba avaldatud saaks. Samal ajal saatis räppar Nestorile lugusid juurde, soovis ka neid kogumikule saada. Nestor tunnistas, et lood olid väga head, kuid ta ei tahtnud, et vaid Mängupoi$i lood plaadile saaksid. Sellele vaatamata kolm lugu ikka sinna viimaks jõudsid.

Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad 2018, Siim Nestor. FOTO: Konstantin Sednev

Ka muusika produtseerimisega tegelev Siim Nestor ütles noorele räpparile, et kuna tal on niivõrd palju häid lugusid, siis võiks räppar oma albumi välja anda. Nestor lubas, et kui ta saab kogumikuga ühele poole, siis aitab poisil Pudru Kuul firma alt albumi teha.

«Talle mõte albumist meeldis väga, aga pidi jälle ootama. Ootama, et ka «Thoti» välja tuleks,» sõnas Nestor.

Vahepeal jõuti juttudega nii kaugele, et «Thotist» tuleb kogumiku esimene singel. Koos sõpradega tegi ta loole ka video. Jaanuari lõpuks oli see valmis.

Muusikavideo sai koos Mängupoi$i potentsiaalse hittlooga ka YouTube'i üles pandud, kuid suurt reklaami sellele ei tehtud, kuna Nestori kogumik ei olnud valmis.

«Ma palusin tal veel natuke ja veel natuke ja veel natuke kannatada ja ta muudkui ootas. Ja ei jõudnudki ära oodata. Ei kogumikku, ei oma albumi välja andmist,» tunnistas Nestor.

Siim Nestor andis lubaduse: «Ma võlgnen talle rohkem, aga kindlasti võlgnen selle, et tema muusikast plaat – päris plaat – välja saaks ja vähemalt see, mis ta oma liiga lühikese elu jooksul teha jõudis, saaks kaante vahele ja korraliku jälje Eesti muusika loosse.»

«Näha ja kuulda oli, et sel vennal tuleb metsikult hea teekond loominguga. Kahjuks jäi sellest siia ilma vaid algus,» ütles Nestor lõpetuseks.

Räppar, kelle päris nimi oli Brandon-Enrico, lahkus 19. juunil omavoliliselt haiglast ning peale seda ei saanud lähedased mehega enam kontakti.