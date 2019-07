Galerii: Chicagos tähistati paraadiga pride liikumise 50. aastapäeva

Pride kui üritus sündis sellest, et LGBT+ inimesed avaldasid meelt vägivalla, ahistamise ja diskrimineerimise vastu. Täpsemalt tähistati esimese pride-marsiga Stonewalli baaris New Yorgis 1969. aastal toimunud mässu, mille põhjustas politsei korduv LGBT+ kogukonna ahistamine. Pride’ist kasvas kiiresti ülemaailmne nähtus, mis näitab, kui laialt on levinud erineva soo- ja seksuaalse identiteediga inimeste vastu suunatud vaen ja vägivald.