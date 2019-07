Will Smithi tütar tuli «kapist välja» ja avaldas, kes ta on

Willow Smith avaldas oma seksuaalsuse emale ja vanaemale, öeldes, et armastab mehi ja naisi võrdselt ning loeb end polüamoorseks, vahendab Pink News.

Polüamoorne tähendab erinevate seksuaalpartnerite pidamist kõikide osapoolte nõusolekul. Willow jaoks tähendab see nii mehi kui naisi. Tegu ei ole polügaamiaga, mis on abielu mitme inimese vahel.

18-aastane Willow tegi selles avalduse viimase «Red Table Talk» episoodi ajal. Tegu on Facebook Watch saatega, kus kolm generatsiooni Smithi naisi räägivad tabuteemadel. 24. juuni episood keskendus ebatavalistele suhetele, kuna Willow'd on polüamooria huvitama hakanud.

Neiu andis emale ja vanaemale kiirkursuse polüamooria kohta ning siis rääkis oma seksuaalsusest. Willow selgitas, et tema ideaalne suhe oleks koos mehe ja naisega.

«Isiklikult, mees ja naine, see on kõik, mida ma vajan,» ütles Willow.

Kui Willow selle välja ütles, siis see paistis olevat esimest korda, kui Jada seda kuuleb. Ema naeratas tütre avalduse peale ja ütles: «Seal see ongi. Kuule, sa tead mind Willow, mis iganes teeb sind õnnelikuks.»

Saades ema toetusest julgust, jagas Willow oma seksuaalsuse kohta rohkem detaile. «Ma armasta mehi ja naisi võrdselt ning seega ma tõesti tahaksin ühte meest ja ühte naist. Ma tunnen, et ma saaksin nendega polüamoorne olla.»

«Ma ei ole see inimene, kes otsib pidevalt uusi seksuaalseid kogemusi. Ma keskendun palju emotsionaalsete sidemete loomisele ja ma tunnen, et kui ma leian kaks erinevast soost inimest, kellega mul see side tekib, ja meil on romantiline ja seksuaalne side, siis ma tunnen, et ma ei peaks endale kedagi teist leidma,» lisas Willow.

Jada Pinkett-Smith ja Will Smith. FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS

Selle järel tegi ka Jada üllatava avalduse. Näitleja sõnas, et polüamooria ei ole tema jaoks võõras, kuna on juba aastaid olnud mitte-seksuaalses armukolmnurgas Will Smithi ja tema eksabikaasa Sheree Zampinoga. Kolmik veetvat tihti aega koos ning Will pidavat Shereed lausa majanduslikult üleval.

Will Smith abiellus Shereega 1992. aastal ning nende ühine poeg Trey sündis samal aastal. Sheree ja Smith lahutasid 1995. aastal ja Will abiellus Jadaga kaks aastat hiljem.