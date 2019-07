Endine Bondi-tüdruk Grace Jones kadus uue 007 filmi võttelt kiiremini kui Bond Aston Martiniga minema kihutab

Grace Jones esitlemas 2015 oma autobiograafiat «I'll Never Write My Memoirs»

34 aastat tagasi astus Jones üles Bondi-filmis «A View To A Kill» (007: Surma palge ees), kus ta mängis meeldejäävalt kurikaela May Dayd. Peaosalist James Bondi kehastas Roger Moore.

«Tehti stseene, kus pidi olema ka Jones. Kui ta nägi käsikirjast, et tal on vaid paar rida öelda, loobus ta rollist ja lahkus,» sõnas allikas.

25. Bondi filmi on saatnud mitmed tagasilöögid. Bondi kehastav Daniel Craig vigastas mais pahkluud ja vajas operatsiooni. Siis leidis võtteplatsil aset plahvatus, mis lõhkus võttepaiga ja paar inimest said kergelt vigastada.

Craig sõnas pärast 2015. aastal valminud 24. filmi «Spectre», et 25. Bondi-film jääb tema jaoks viimaseks.

Välja on pakutud, et see võiks olla krimiseriaalist «Luther» tunud tumedanahaline näitleja Idris Elba.