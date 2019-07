Galerii: loodushoidlikust Glastonbury festivalist jäi maha hirmuäratav kogus prügi

Loodushoidliku festivalina reklaamitud Glastonbury keelas festivalialal plastpudelite kasutamise, ent see tõi kuumalainet trotsinud festivalihuntide jaoks kaasa ainult ebamugavusi.

Farmimaal toimuva festivali otsust plastpudelitest loobuda käis koha peal kiitmas ka looduseuurija David Attenborough, kes ütles, et tänu sellele jääb kasutamata miljon ühekordset plastpudelit.

Tänavusel festivalil esinesid The Killers, The Cure, Stormzy, Kylie Minogue, Janet Jackson, George Ezra, Miley Cyrus, Bastille, Tom Odell, Carrie Underwood, Tame Impala, Interpol, The Lumineers, Billie Eilish, Pet Shop Boys jpt.