Video: Dubai šeigi naine põgenes väidetavalt Saksamaale

Inimõigusorganisatsiooni Detained in Dubai juhi Radha Stirlingi teatel said nad teate Dubai printsessi Haya ja ta kahe lapse põgenemise koha Jordaania luureorganitelt.

Šeik Mohammedi tütar, printsess Latifa üritas Dubaist põgeneda 2018. aasta aprillis ja tema saatuse kohta on vastuolulise andmed. Ta avaldas video, mis jõudis rahvusvahelisse meediasse. Latifa sõnab sellel, et ta elas pikka aega vägivalla all ja teda piinati, kuna ta isa arvates ei allunud ta islamireeglitele.

Latifat on pärast põgenemiskatset nähtud avalikkuses vaid üks kord. See oli, kui ÜRO inimõiguskomissar Mary Robinson külastas Dubai šeiki, olles 2018. aasta detsembris tema residentsis külaliseks. Inimõiguslaste arvates kutsus šeik Robinsoni külla näitamaks, et kõik on korras.