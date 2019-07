VIDEO Põhja-Küprose võimud: taevast kukkus tundmatu objekt

Põhja-Küprose Türgi Vabariigi võimude kinnitusel langes see objekt inimtühjale alale ja keegi selle tõttu kannatada ei saanud, teatab msn.com.

Põhja-Küprose välisminister Kudret Ozersay teatas, et sõjavägi uurib allakukkunud objekti, kuid veel ei ole selge, millega tegemist on.

«Militaarallikate informatsiooni kohaselt ei ole tegemist sõjaväehelikopteri ega –lennukiga. Samuti mitte drooniga. Lisaks sõjaväele on sündmuskohta uurimas ka politsei ja tuletõrjujad. Paigast leitav peaks andma vastuse, millega tegemist on. Me ei soovi Lähis-Idas toimuvate konfliktide kandumist Küprose pinnale,» jätkas välisminister.