Juutuuber Deana Noop valusast koolikogemusest: sellist käitumist poleks elu sees täiskasvanud inimestelt oodanud

25-aastane juutuuber, kellel on käes Tartu ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni bakalaureus, otsustas juuksuriks õppida, kuna tahtis pärast ülikooli midagi praktilisemat proovida.

Kuigi koolitee jõudis juunis eduka lõpuni, ei kulgenud poolteist aastat kestnud õpingud sugugi muretult: Deanal tuli rinda pista nii koolikiusamise kui ka ebameeldivate klientidega.

2014. aastal Youtube'is alustanud Deana ei julgenud toimuvast kooliskäimise ajal rääkida, kuid tegi seda nüüd, kui enam ei pea kartma, et ta koolist välja visatakse.

Deana rääkis avameelses videos, et kuigi kooli alguses tundus kõik hästi olevat, ilmnesid peagi probleemid. «Kui sul on koos grupp tüdrukuid, siis väike tagarääkimine on väga tavaline, aga sellist kiusamist, milleks see lõpuks muutus, poleks ma elu sees täiskasvanud inimestelt oodanud,» rääkis juutuuber.

Deana sõnul oli kursusel kaks tüdrukut, kellest esialgu taga räägiti ja seejärel hakati neid grupist välja tõrjuma. «Rääkimine on üks asi, aga kiusamine hoopis teine,» ütles juutuuber. «See algas nii, et kommenteeriti paari juhtumit ja natuke naerdi selle üle, aga lõppes sellega, et kui neid inimesi polnud klassiruumis, siis kogu aeg lihtsalt räägiti neid taga, muud ei tehtudki.»

«Panin selle video üles nädalavahetusel ja kui nädala alguses kooli läksin, oli järsku terve klass vait ja ma tundsin, et midagi on valesti,» meenutas Deana.

Deana täpsustas, et kuigi kõik polnud nii vaenulikud, läksid teised kiusamisega kaasa, kuna grupp oli väike: kokku oli neid ainult 15 kanti.

Mullu kevadel jõudis kiusamisega järg Deana kätte, kuna ta pani Youtube'i üles video, kus teeb erinevatesse asutustesse tüngakõnesid. Kooliõdede arvates polnud see sugugi naljakas ning ta tõrjuti grupist välja.

«Panin selle video üles nädalavahetusel ja kui nädala alguses kooli läksin, oli järsku terve klass vait ja ma tundsin, et midagi on valesti,» meenutas Deana. «See vaikus ei kestnud kaua, sest kohe tunni alguses tulid mu juurde need samad inimesed, kes olid kõige suuremad kiusajad, ja küsisid minult ähvardava tooniga, kas mu uus video peaks naljakas olema.»

Kursusekaaslased süüdistasid Deanat, et «temasuguste inimeste pärast ei tõuse kellelgi tunnipalk ja ta segab kõigi tööd oma kõnedega». Kuigi juutuuber tunnistas, et tüngakõnede tegemine pole just kõige eeskujulikum käitumine, täpsustas ta, et helistas igale poole ainult ühe korra ning kõik asjaosalised said naljale pihta ja naersid telefoni otsas.

Deana kursus lõpetamise päeval. FOTO: Erakogu

Selle video järel lõpetasid Deanaga suhtlemise isegi need, keda ta oli varem oma sõpradeks pidanud. «See jäigi kooliaasta lõpuni nii, et kui mind polnud ruumis, siis minust räägiti taga, ja kui olin ruumis, siis nad vaikselt sosistasid ja vaatasid mu poole.»