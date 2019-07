Britid on pettunud, Harry ja Meghan ei näita lapse ristimist

Briti väljaannete teatel leiab Harry ja Meghani kahekuuse lapse ristimistseremoonia aset Windsori lossi erakaeblis, kuhu on juurdepääs vaid pereliikmetel, mitte meedial.

Kuninglikud fännid ja kuningliku pere asjatundjad arvasid varem, et Archie Harrisoni ristimine toimub Windsori lossi St. George’i kabelis, kus Harry ja Meghan 19. mail 2018 laulatati.

Väljaande Hallo andmetel on Archie rsitimisel kohal 25 inimest. Nende seas on vanavanemad, prints Charles ja hertsoginna Camilla, prints William ja Cambridge’i hertsoginna Catherine ning Meghani ema Doria Ragland.

Kuninganna Elizabeth II ei osale ristmisel, kuna tal on siis kokkusaamine.

Arvatakse, et Archie Harrisoni ristiemadeks võivad olla Meghani sõbrannad, tennisestaar Serena Williams ja stilist Jessica Mulroney. Ristiisadeks aga Harry sõbrad Mark Dyer ja Markus Anderson.

Oletatakse, et Archiele pannakse ristimiseks selga kuningakoja traditsiooniline ristimiskleit, mis on koopia 174 aastat vanast kleidist, mille kuninganna Victoria lasi teha oma esimese lapse ristimiseks.

Algne ristimiskleit on kulunud ja see hakkas katki minema, selle tõttu lasti 2004 teha koopia.

Kui prints Williami ja hertsoginna Catherine’i lapsed said kõik tiitlid, siis Archie Harrisonil tiitlit ei ole.

Britid on üsna pahased, et Harry ja Megahn oma last ja lapse ristimist varjavad.