Naistennisistist on nii palju seksikaid pilte, et teda peetakse hoopis modelliks

Viis aastat tagasi tennisemaailma raputanud Bouchard ei sära enam palliplatsil, küll aga jääb paljudele silma ta modellitöö, vahendab The Sun . Naine ei taha aga sugugi nõustuda, et seksikad fotosessioonid ta profisportlase karjääri varjutaks.

A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on May 14, 2019 at 4:41pm PDT

«Ma ei ütleks, et ma palju fotosessioone teen. Minu arust on see suur väärarusaam,» ütles 25-aastane Bouchard, kes on poseerinud ka spordiajakirja Sports Illustrated ujumisriiete eri jaoks. «Mulle meeldib mitmes valdkonnas kätt proovida, tutvuda edukate inimestega ka teistelt elualadelt, mitte ainult tennisest,» ütles sportlane.

A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on May 1, 2019 at 1:14pm PDT

Bouchardile meeldib modellitöö loomingulisus. «See on mu jaoks uus ja huvitav, nii et ma naudin seda. Mind ei häiri, et inimesed mind modellitööga seostavad, aga fakt on, et ma isegi ei mäleta, millal ma viimati fotosessioonil käisin,» ütles tennisist.