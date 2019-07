SUVINE SUHTE- JA SEKSIHOROSKOOP annab teada, kes valetab ja kes vajab hellust!

Jäär

Ootamatu pakkumine võib su elu küll peapeale pöörata, aga see toob sinu õuele palju uusi võimalusi, millest tuleb kindlasti kinni haarata. Kui sa seda ei tee, jääd oma harjumuste lõksu ning sinu suve kohale võivad ilmuda tumedad pilved.

Sõnn

Ükskord täituvad ka kõik sinu soovid! Ainus, mida pead meeles pidama on see, et soovid täituvad vaid siis, kui sa neid saladuses ei hoia. Ütle oma partnerile või silmarõõmule, mida sa voodis teha soovid ja ära jää ootama, et ta ise selle peale tuleks.

Kaksikud

Tunned, et oled sattunud rutiini. Päevad kulgevad tuimas tempos ning sa ei tee enam vahet, kas on teisipäev või reede. Ära lase rutiinil endast võitu saada! Võta näiteks sahtlist välja tolmu kogunud seksilelud ja tee rutiinile 1-0.

Vähk

Pulbitsed enesekindlusest ja positiivsusest, see on läbi ja lõhki sinu nädal! Väsimatu energia saatel jõuad nautida kõike ja kõiki, kes sinu teele satuvad. Pea lihtsalt meeles, et ka kõige väsimatud hinged peavad vahel pea padjale panema.

Lõvi

Raske on olla ilus mees/naine, aga sul tuleb see kuidagi eriti hästi välja! Enesekindlust sul jagub ning seda ei tasu häbeneda. Suvi on sinu mängumaa ja sulle meeldib hirmsasti mängida. Ainus hoiatus: ära mängi teiste tunnetega, lao kõik kaardid kohe lauale, ning pane muretult edasi.

Neitsi

Armastus võib sülle kukkuda ootamatust kohast! Oled viimasel ajal oma Tinderi konto unarusse jätnud? Haara telefon ning proovi oma õnne, sest just praegu ootab keegi oma telefoni otsas just sind enda ellu!

Kaalud

Võta aeg maha ja pea veidi hoogu. Hoolitse enda eest, toitu tervislikumalt, maga vähemalt 8-tundi ööpäevas. Enamik suvest on veel alles ees, küll sa jõuad pidutseda ja lõbutseda. Praegu on parim aeg puhkamiseks.

Skorpion

Sel nädalal püüad oma võrku tõelise aarde, mille sarnast pole varem kohanud! Ole aga ettevaatlik, sest liigselt kiirustades võid oodatust hoopis halvemasse olukorda sattuda. Kui oled suhtes, siis tasub samuti sel nädalal asju rahulikumalt võtta. Keskendu rohkem kirglikule eelmängule ning ära hüppa kohe tegutsema.

Ambur

Otsid lähedust ja hellust, ning tahad veeta aega nendega, kes sind kõige paremini tunnevad. Kutsu sõbranna/sõber kinno, mine seltskonnaga mere äärde rannamõnusid nautima, veeda aega perega. Praegu on see hetk, mil vajad midagi enamat kui füüsiline lähedus, sa vajad emotsionaalset tuge.

Kaljukits

Ära usu kõike, mida sulle räägitakse! Oled hetkel eriti vastutulelik valedele ning pettustele, mis võivad sulle hiljem haiget teha. Vaba või vallaline, praegu on just see aeg, kus peaksid vastassoo esindaja öeldut eriti hoolsalt analüüsima.

Veevalaja

Sinust on saamas oma tutvusringkonna tõeline staar! Selle asemel, et keskenduda endale, mõtled sa teistele ning teenid sellega endale palju plusspunkte. Kuna oled muutliku hingega, läheb sul tulevikus neid punkte kindlasti vaja, seni jätka aga samas vaimus!

Kalad