Video: dalai-laama ütles, et kui tema järeltulija on naine, siis ta peab ilus olema

BBC-le antud intervjuus sõnas dalai-laama Tenzin Gyatso, et toetab võimalust naissoost dalai-laamast, kuid rõhutas, et naine peab sel juhul ilus olema.

«Kui dalai lama on naine, siis ta peab olema ilus. Kui dalai lama on [kole], siis inimesed eelistavad seda nägu mitte näha,» sõnad dalai-laama.

«Paljud ütleksid selle peale, et see on naiste objektiviseerimine. Tähtis on ju see, mis on seespool,» lisas ajakirjanik.