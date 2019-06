Freddie Mercury elu kajastatakse veel ühes kunstivormis

Freddy Mercuryle pühendatud etendus «Ballett for Life» 19. oktoobril Tallinnas

19. oktoobril etendub Tondiraba Jäähallis maiuspala kõikidele balleti- ja kaasaegse tantsu austajatele - etendus «Ballet for Life» , mis teeb kummarduse legendaarsele Freddy Mercuryle ja ansamblile Queen.

«Ballet for Life» pole pelgalt ballett, vaid suurejoonile etendus, mis on tulvil ilutulestikku, eriefekte, silmipimestavat valguslahendust ja vaimustavalt kauneid kostüüme. Maurice Bejarti poolt lavastatud etendus toob lavale Freddy Mercury elu koos kõikide õnnestumiste ja läbikukkumistega. Mercury on etenduses esitatud sümbolina, graatsiline ja intrigeeriv.