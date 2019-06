Pääsukeste saaga lõpp: Lasnamäe korterelamu kinnimüüritud avadest leiti elusad linnud

Sel nädalal kirjutas Elu24, et Lasnamäe 9-korruselise korterelamu räästa all müüriti kinni pääsukeste pesad. Keskonnainspektsioon käis neljapäeval kohapeal ka asja uurimas ja leidis, et pesi kinni ei müüritud, kuid uurimist jätkati. Laupäeva pärastlõunal leiti päästeoperatsiooni käigus avadest elusad linnud, vahendab Lemmik.