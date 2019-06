19-aastane räppar Mängupoi$$ Käru leiti Pirita jõe äärest surnuna

Politseinikud on viimase nädala vältel kontrollinud erinevat infot ja noormehe võimalikke asukohti. Eile kontrollisid politseinikud koos abipolitseinikega Brandon-Enrico ühe võimaliku viibimispaigana Pirita jõe äärde jäävat metsatukka ning leidsid kahjuks metsast õhtul kella 21.30 ajal vägivalla tundemärkideta Brandon-Enrico surnukeha, kirjutab Postimees .

Kui uudis noormehe surma kohta avalikuks sai, siis selgus, et tegu on noore ja tõusuteel olnud räppariga, kes kandis lavanime Mängupoi$$ Käru.

Räppari muusikat on mängitud Raadio 2-s ning tema kõige populaarsem laul on «Nädalavahetus On Mu Lemmiktoit», mis avaldati eelmise aasta lõpus.