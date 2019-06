Evelyn Sepp Helsingi geiparaadist: Soome üle olen uhke, Eesti kohta ei saa kahjuks sama öelda

«Austusväärne on ka Soome peaministri julge avaldus - mida muud see on kui deklareerida Soome kuulumist tänapäeva ja Euroopasse - ja seda, et Soome on ühiskond, kus kõigi vähemuste õigus väärikale elule ja riigi kaitsele on iseenesestmõistetav. See viimane ongi kogu selle marsi peamine sõnum,» lisas ta.

«Soome üle olen uhke, Eesti kohta ei saa kahjuks sama öelda. Inimõigustega on paraku nii, et need, kas on kaitstud või need ei ole prioriteet. Paraku siin ei kehti ütlus, et olgu parem pool tehet kui üldse mitte. Väärtused kas on või neid ei ole. «Natuke on ja natuke ei ole» tähendab paraku seda, et inimõigused ei ole see väärtus, mida praktilise riigivalitsemise käigus ja eesliinil ka tegelikult kaitstakse,» ütles ta.