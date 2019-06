Galerii: metsik Hard Rock Laager tõi kohale pöörased rokijumalad ja nende alandlikud jüngrid

«Nii Carcass kui Dark Funeral on omas vallas ülikõvad nimed ja Eesti poolelt on meil laval tegijate paraad: Metsatöll, Metro Luminal ning J.M.K.E. ei vaja tutvustamist; Pedigree ja Goresoerd on pidurdamatud tööloomad ning omas liinis on tugevaimad tegijad Zahir, Catafalc, Freakangel, Redneck Rampage, Ocean Districts ja Wyrm Sub Terra. Piiri tagant külastavad meid Põhjanaabrite thrashi-kuulsus Lost Society, põhivoolu meelehärmiks Norra Eurovisioonil kõrgele kohale jõudnud Keep of Kalessin, Autism Leedust, Woe Unto Me Valgevenest ning esmakordselt lehvib Vana-Vigalas ka Jaapani lipp tänu heavy metal bändile Saber Tiger! Värske verena on meil esmakordselt Laagris kodumaised Kaschalot, Sons of Stan, Swamp Mine ja Dreadpin,» loetleb ta tänavust esinejate nimekirja.