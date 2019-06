Prantsusmaal purustati kõigi aegade kuumarekord

Prantsuse ilmaennustaja Meteo-France andis teada, et reedel kell 16:20 märgiti Gallargues-le-Montueux's temperatuuriks 45,9 kraadi, kirjutas The Guardian .

«See on ajalooline hetk,» sõnas Météo-France meteoroloog Etienne Kapikian. «See on esimest korda, kui Prantsusmaal mõõdeti temperatuur üle 45 kraadi.»

Saksamaal on umbes sama olukord. Sealsed ilmamõõtjad on välja arvutanud, et juunikuu keskmine õhutemperatuur on nelja kraadi võrra kõrgem kui sama kuu keskmine.