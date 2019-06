Berit Sal-Saller sattus kentsakasse autoõnnetusse ja sai selle eest sõimata

Berit Sal-Saller kirjeldas Facebookis neljapäeval aset leidnud seika, kui talle kesklinnas autoga sõiduteel foori taga rohelist tuld oodates külje pealt otsa tagurdati. Kuigi jutu järgi paistab, et õnnetuse põhjustas ettevaatamatu tagurdaja, arvas too vastupidist.

«Mingi tädi lendas sealt (autost – toim) välja ja selle asemel, et vabandada ja uurida, mis jama ta korraldas, pistis vene keeles röökima, et mida ma siis seisan oma autoga tema auto taga ja mingu ma eest ära, tal on kiire!» kirjeldas Sal-Saller juhtunut.

Sal-Saller selgitas «tädile» eesti keeles, et kõige pealt tuleb kahjud üle vaadata ja vajaduse korral politsei kutsuda. «Tädi eestikeelne sõnavara piirdus karjetega «Kus see auk? Kus see auk?» (häälda vene aktsendiga ja kiiresti, kõlab: «Kusseauk! Kusseauk!»), saadetuna venekeelsetest roppustest,» kirjutas Sal-Saller ja viskas nalja, et oleks tahtnud naisele anatoomia teemal loengu pidada. «Aga, noh, täiskasvanud inimene – peaks ise teadma, kus see auk on,» naljatles Sal-Saller.