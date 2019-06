Galerii: uue saate «Žiguliga idablokis» reisiseltskond saadeti Tallinnast hullumeelsele teekonnale

Saate tutvustus

Paar aastat tagasi pöörase reisiseikluse Žigulidega läbi Venemaa läbi teinud seltskond on valmis uuteks väljakutseteks. Uues saatesarjas «Žiguliga idablokis» asub kümnepealine reisiseltskond vanadel Žigulidel automatkale läbi idabloki. Eesmärk on läbida Valgevene ja Ukraina, tutvuda kohaliku kultuuri ja kommetega ning panna proovile nii vana tehnika kui ka reisiseltskonna endi võimed.

Kümne julge ja ulja reisiselli hulka kuuluvad üheksa meest ja üks eriti julge naine. Saatejuhtidel Kristjan Ojangul ja Robert Roolil on kummalgi oma neljarattaline suksu, millega põrutatakse läbi kuus tuhat kilomeetrit.

Kui Venemaa teedel õnnestus kõikidel autodel vähemalt üks rehv katki sõita, siis kuuldavasti on Ukraina teed kordades hullemad ning oodata võib kõike.

Robert Rooli jaoks on see esimene selletaoline seiklus ning Žiguli roolis pole mees varem pikemalt peatunud. Saab siis näha, kuidas jaheda stuudio õhuga harjunud Rool saab hakkama Žiguli kabiinis. Autos, mis on kõige looduslähedasem sõiduvahend üldse, tuul puhub läbi isegi siis, kui aknad on kinni, ja kõik lõhnad, mis põllud pakuvad, tulevad takistusteta autosse. Reisil on oodata 35-kraadist kuuma ja kohutavaid teid.

Aga samuti on oodata palju nalja, üllatusi, ootamatusi ning uusi avastusi!