25-aastane naine jättis söömise maha ja toitub nüüd ainult õhust

25-aastane kaunitar on aastate jooksul proovinud erinevaid dieete, et saavutada ideaalkaal, vahendab Unilad. Varem on ta proovinud veganlust ning oli neli aastat toortoitlane ehk sõi ainult kuumtöötlemata toite, enne kui avastas õhutoitluse.

Õhutoitluseni, mis muutub toitumisspetsialistide hinnangul pika peale tervisele kahjulikuks, jõudis Audra kaheksa kuu eest ning on sellega väga rahul.

Esialgu ei arvanud Audra, et suudab toidust loobuda, kuna armastab söömist nii väga, kuid kui ta avastas, kui palju energiat paastumine ja õhutoitlus annab, otsustas ta selle kasuks. Teaduslikult pole tõestatud, et õhutoitlus tegelikult töötab.

Audra hakkas iga päev tegema 40-minutilisi hingamissessioone ning juba viie päeva möödudes sai aru, et ei tunne vajadust tahke toidu järele. Tema esimene paast kestis 97 päeva, mille vältel tarbis ta ainult teed, mahla ja smuutit.

Nüüd tegeleb ta «hingamistööga» üks kuni kolm tundi päevas ja tunneb, et ei vaja ellujäämiseks toitu. Siiski sööb ta aeg-ajalt ka tahket toitu, enamasti siis kui on sõprade või perega. «Sa võid süüa, kui tahad – kas enda lõbuks või seltskonnas,» ütles Audra.

Audra sõnul toidab ta ennast energia, mitte toiduga. «Prana on teine sõna energia jaoks. See on eluandev jõud, mis voolab kõige ümber ja sees. See on võimas energia, millest piisab, et inimestele jõudu anda ja neid toita,» selgitas kaunitar õhutoitluse loogikat.

Audra arvates praktiseerivad kõik mõnes mõttes õhutoitlust. «Me kõik hingame iga päev, see on see, mis meid elus hoiab. Ma arvan, et paljud inimesed söövad harjumusest, mitte sellepärast, et nad seda vajaksid,» ütles noor naine.

Ameeriklanna usub, et õhutoitlus on hea viis, kuidas aega, raha ja energiat kokku hoida. «See elustiil ei tähenda enda piiramist või millestki loobumist. See elustiil rikastab, annab tervist ja õnne,» rääkis Audra.