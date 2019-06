Harry natsifotod, Charlesi tampooniskandaal ja tsirkusesse põgenenud Stephanie – need kuninglikud skandaalid läksid ajalukku

Rootsi printsess Sofia oli varem Sofia Hellqvist, kes sai tuntuks pesumodellina FOTO: Tony Kollberg / Stella Pictures/Scanpix

Suurim skandaal puudutab aga kuningas Carl XVI Gustafit. 2010. aasta sügisel ilmus Rootsis raamat «Kuningas vastu tahtmist», mille kohaselt külastas kuningas nooremana Stockholmi seksiklubisid.

Raamatus väidetakse, et kuningas osales orgiatel ja alasti basseinipidudel ning tal oli 1990. aastatel salasuhe lauljanna Camilla Henemarkiga. Kuningas ei eitanud raamatus esitatut, kuid sõnas, et need sündmused leidsid aset kaua aega tagasi ja ta ei mäleta kõiki.

Monaco vürstisuguvõsa kõige skandaalsem liige on printsess Stephanie. Vürst Rainier ähvardas oma tütre jätta päranduseta, kui ta avaldab topless fotod, mille ta kallim tegi.

Värvikat elu elanud Stephanied tuntakse ka sellest, et ta jäi ellu 1982. aastal toimunud autoõnnetuses, milles ta ema, endine Hollywoodi staar ja Monaco vürstinna Grace Kelly hukkus.

Monaco vürst Rainier ja vürstinna Grace (endine Hollywoodi staar Grace Kelly) oma pulmapäeval, 19. aprillil 1956 FOTO: Royalty / ©2001 Credit:Topham Picturepoint

Stephanie üritas lüüa läbi lauljana, kuid ta karjäär jäi lühikeseks ning tal on seljataga mitu ebaõnnestunud abielu.

Stephaniel on kahe mehega kolm last. 2001. aastal tekitas ta skandaali, kui ilmnes, et ta uus kallim on elevantide treener Franco Knie. Stephanie lahkus Monaco vürstipaleest, kaasas kohvrid ja lapsed ning asus elama tsirkusse. See suhe lõppes, kuid Stephanie jäi tsirkust armastama. Viimasel ajal ei ole Stephanie enam skandaalidesse sattunud.

Monaco vürst Albert II ja ta õde, printsess Stephanie FOTO: LIONEL CIRONNEAU / AP/Scanpix

Stephanie vanemal õel Caroline’ile on samuti olnud skandaalseid suhteid. Ta esimene abielu oli prantslasest naistemehe Philip Junoga ja see lõppes kiiresti. Ta teine mees Stefano Casiraghi hukkus paadiõnnetuses.

Kolmas abikaasa, Hannoveri prints Ernst August on Caroline’i endise sõbra eksmees. Tegemist on mehega, kes mitmel korral on avalikkuses purjus olnud ja staaritsevalt käitunud.

2000. aastal jäädvustas meedia, kuidas see prints Saksamaal Hannoveri maailmanäitusel Türgi paviljoni juures avalikult urineeris. See tõi kaasa diplomaatilise skandaali, kuna selline käitumine solvas türklasi.

Monaco printsess Caroline ja ta mees, Hannoveri prints Ernst August FOTO: Lise Aaserud/SCANPIX / Code 20520/Scanpix

2010. aastal jäädvustasid kõmufotograafid, kuidas prints Ernst August suudles Tais teist naist. Nüüdseks elavad Caroline ja Ernst August eraldi.

Monaco vürst Albert II on olnud kõmumeedia hammmaste vahel oma paljude naissuhete tõttu. Albert II ja ta abikaasa, Lõuna-Aafrika endine olümpiaujuja Charlene Wittstock abiellusid 2011. Nende suhet on varjutanud vürsti varasemad naised ja vallaslapsed, keda väidetavalt on kümme. Kaks last, Jazmin Grace Grimaldi ja Alexandre Grimaldi-Coste on Albert II omaks tunnistanud.

Monaco vürst Albert II ja vürstinna Charlene 2. juulil 2011 oma pulmapäeval FOTO: Benoit Tessier / Reuters/SCANPIX

Nii Monaco kui Prantsuse tabloidid märkisid, et Charlene astus altari ette nutetud näoga ja ta ei paistnud väga õnnelik.

Kinnitamata andmetel üritas Charlene enne abiellumist sünnimaale, Lõuna-Aafrika Vabariiki põgeneda, kuid see ei õnnestunud. Samuti väideti, et kui Albert II ja ta naine olid mesinädalatel, siis nad elasid erinevates hotellides.

Paar on seni abielus ja neil on 2014 sündinud kaksikud, prints Jacques ja printsess Gabriella.

Monaco vürst Albert II ja vürstinna Charlene kaksikud, prints Jacques ja printsess Gabriella FOTO: NIVIERE/VILLARD/SIPA /Scanpix

Hispaania kuningakoja kõige suuremad skandaalid on seotud raha ja maksudega.