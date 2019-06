Siberi karumehe lugu võttis ootamatu pöörde! Kas videos näidatud taat on hoopis Sotši kirstumees?

Viimaste karu vangistuses olnud Siberi mehe lugude juures kasutatud videol on näha väidetavalt Aleksanderi nime kandvat meest haiglas, ta nahal on mustust ja ta on vigastatud, kirjutab express.co.uk.

Eurasia Daily peatoimetaja Aleksei Demin sõnas, et neile saadeti nimetatud video ja juures oli tekst, et see mees leiti Tõva metsas asuvast karukoopast. Ta lisas, et kohalike jahimeeste sõnul on see video autentne.