Harri Kingo: ma ei ole valetaja

Harri Kingo teatas kolmapäeval, 26. juunil, et nägi oma Lasnamäel asuva kodu aknast, kuidas kortermajale remonti tegevad ehitajad müürivad kinni akna all asuvad orvad, kus asuvad pääsupoegade pesad. Kingo kirjeldas, kuidas pääsupoegade vanemad tegid mitmed tiire, et siis uuesti pesa otsima minna, aga pesadele juurdepääs puudus.

«Ja lendasid päev läbi nende akende taga. Istusin teinekord soojal õhtul rõdul ja jälgisin nende lendamisi. Nad lendasid väga lähedalt ja teinekord kõva piiksumise saatel,» kirjeldas murelik linnakodanik kaks päeva tagasi tehtud postituses.

Harri Kingo ei teadnud alguses, milles asi, kas lindudel on pesades munad ja pesad ka.

«Kui olid, siis on nad sisse müüritud,» ütles ta. «Pääsukesed ilmselt mu maja ümber enam ei lenda,» lisas endine telejakirjanik.

Harri Kingo algse postituse korjas üles Eesti Metsloomaühing, kes jagas seda oma Facebooki-lehel. Seal algas pääseoperatsioon, et välja selgitada, kus Kingo elab, et kinnimüürimine peatada. Sõna läks liikvele ja selgus, et ainuke maja, kus Lasnamäel hoonele ehitustöid tehakse, on Kärberi 8. Selle peale helistati kohe keskkonnainspektsiooni, et neilt uurida, mis lahti on. Sealt kohe asjalikku vastust ei saadud.

Küll aga oli tõenäoliselt järgmisel päeval sinna saadetud inspektor, kes asja uurima läks, kuid ka siis ei tuvastatud probleemi. Olukorrast teavitati ka keskonnainspektsiooni, mille esindaja kinnitas Elu24-le kolmapäeva õhtul, et nad on juhtunust teadlikud ning inspektor läheb asja uurima.

Keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul kinnitas eile ehk neljapäeval, et inspektorid käisid kohal ja läksid koos ühistu esinaisega ka katusele. Samuti vestlesid nad töömehega, kes on kogenud alpinistist ja palgati avasid sulgema.

Tuule sõnul rääkis töömees, et kontrollis nii käega katsudes kui ka taskulambiga vaadates, et neis õhuavades pesi ei oleks. Mees kinnitas inspektoritele, et seal linnupesi ei olnud.

Samas on tänaseks keskonnainspektsioonile tulnud kaebus ka teiselt selle maja elanikult, kes räägib samuti pesade kinnimüürimisest. Tuule sõnul uurivad nad lugu edasi ja kõige äärmuslikuma variandina tuleb avad uuesti lahti teha.

Ja kuna KKI ei tuvastanud kinnimüürimist, siis hakati Harri Kingot valetajaks tembeldama.

Harri otsustas need jutud kiiresti ümber lükata. Ta tegi eile Facebooki postituse, kus juhtumi asjaolusid selgitas.

«Ei, ma ei valetanud. Ei, ma pole valetaja. Kõik just nii oligi – pääsukeste pesad müüriti otse mu silme ees kinni. Ma isegi rääkisin töömehega, kes seda tööd mu silme ees tegi,» kirjutas Kingo.

«Eile (üleeile – toim) päeval tegid mu maja katusel remonditöid töömehed, kes korrastasid ventilatsiooniavasid katusel. Nendest meestest üks aga müüris kinni katuse ja 9. korruse akende vahel olevad orvasid. Tsemendiga,» ütles Kingo.

«Nendesse orvadesse olid pääsukesed teinud kevadel saabudes oma pesad. Neil on praegu pisikeste pääsukeste saamise aeg ja pesad polnud tühjad – nagu aastaid varemgi, nii ka praegu lendasid nad alatasa oma pesade ja taeva vahet. Pisikesed tahtsid ju süüa. Need pääsukesed olid osa minu elust – et elan 9. korrusel, siis tuhisesid nad minust alatasa mööda, teinekord isegi otse käeulatuse kauguselt ja parves ning kõva piiksumise saatel,» kirjeldas lasnamäelane.

Harri Kingo jagas täna selle loo järge.

«Mul käisid täna hommikul kodus kaks inspektorit Keskkonnainspektsioonist. Selgitasin neile toimunut ja nad võtsid minult vormikohase ametliku seletuse. Andsin neile olnu kohta seda infot, mida ma asjast vahetult ise teadsin. Nad pildistasid ka pääsukeste kinni tsementeeritud pesakohti ja pääsukesi, kes senimaani – ka veel täna hommikul! – oma kinni tsementeeritud pesadesse üritavad lennata. Menetlus toimunu kohta on algatatud ja jääb oodata vaid selle tulemusi,» selgitas Kingo.

Ajakirjanik lisas, et keegi inspektoritest on siiski tema maja juures varem käinud. «Kuid ilmselt vaatles olukorda vaid eemalt. Vähemasti minuga kui otsese allika ja tunnistajaga ta ei kontakteerunud. Rohkem ma temast ei tea,» ütles mees.