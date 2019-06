Video: NASA uurib asteroidi, mis võib meie planeedi kõik inimesed miljardärideks teha

USA ja Kanada kaevurid on NASA uuringust huvitatud, kuna nende arvates on järgmine kullapalavik kosmoses, mitte enam Maal, teatab news.com.au.

Kanada Toronto EuroSun kaevandusfirma tegevjuht Scott Moore kommenteeris, et kosmilistel objektidelt väärismetallide kaevandamine ei kuulu enam ulme valdkonda, vaid kaevandusfirmad on alates 2000. aastast arendanud seadmeid, mille abil asteroididel kaevandada.

«Kullakaevandusfirmad hoiavad oma käes kulla monopoli, tuues igal aastal turule suure koguse kulda, kuid kosmilise kullakaevandamise kõrval nende kullakogus kahvatub,» lisas Moore.

Kuld. FOTO: Haymo Joseph / PantherMedia /Scanpix

Kaevanduseksperdi arvates võib asteroid 16 Psychelt leitav kuld paisata Maa kullatööstuse ja -turu segamini.

Moore viitas NASA andmetele, et asteroid 16 Psychel on nii palju kulda, rauda ja niklit, et nende abil saaks meie planeedi kõik inimesed miljardärideks.

Kui need metallid jõuavad Maale, siis võib see kaasa tuua ka majanduse kokkuvarisemise ja suured muutused.

16 Psyche, mis sai nime Vana-Kreeka mütoloogia surematu nümfi Psyche järgi, on NASA teatel asteroididevöö üks intrigeerivamaid objekte.

NASA arvutijoonistus asteroidide vööst FOTO: HO / AFP/Scanpix

NASAl on plaanis saata uurimissond sellele asteroidile 2022. aastal ja teha kindlaks, kas see on kaevanduskohana nii väärtuslik kui arvatakse.

NASAl ei ole alguses plaanis sealt kulda ega muud kaevandada, vaid esmalt tehakse uuringud.

«Isegi kui me saaksime kohe mingit metalli ja tooksime selle Maale, tekib probleem. Peame seda varjama, et see ei jõuaks turule, kus see võib palju pahandust tekitada. Peame kaaluma, kuidas ja mida asteroididelt saadavate ressurssidega teha, et meie elu nende tõttu kokku ei variseks. Asteroididel olevad väärismetallid võivad lahendada inimkonna mitmed probleemid, kuid kas see kaevandamine ja nende metallide meie planeedile toomine on ikka seda väärt?» arutas NASA 16 Psyche missiooni juht Lindy Elkins-Tanton.

Elkins-Tantoni sõnul annab asteroidide uurimine kindlasti ka uut informatsiooni meie planeedi ja meie päikesesüsteemi planeetide tekkimise kohta.

NASA andmetel on 16 Psyche umbes sama suur kui USA Massachusettsi osariik.

16 Psyche kuulub Marsi ja Jupiteri vahelise asteroididevöö kümne kõige suurema asteroidi hulka. Selle kosmilise objekti diameeter on üle 200 kilomeetri. Astronoomide arvates on see asteroid protoplaneedi ehk planeedialgme tuum, olles samas kõige suurem metalliline M-tüüpi asteroid.

M-tüüpi asteroidides on palju rauda ja niklit ning nad peegeldavad hästi valgust.