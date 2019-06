Metallica kontsert lööb Tartus majutuse hinnad lakke

Kuigi suvine aeg on Tartus turismihooaeg ja majutusasutuste hinnad tõusevad, siis ei ole see midagi võrreldav sellega, mida Metallica kontsert endaga kaasa toob. 18. juuli õhtuks on juba 95% majutusasutustest bronneritud, jäänud on vaid üksikud kohad. Nii nendes, kus toad on ära võetud, kui veel vabades ruumides on tubade hinnad tõusnud mitmekordseks. Siin ei ole ahnusega mingit pistmist, vaid ikka hea äriline otsus.