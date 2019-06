Brasiilia presidendi kaaskondlane üritas viia kokaiini salakaubana Jaapanisse

Briti meedia teatel on see mees 38-aastane Brasiilia õhujõudude seersant Silva Rodriguez, kelle reisikotist leiti 39 kilogrammi kokaiini.

See juhtum on Bolsonaro jaoks piinlik, kuna ta on tuntud kui narkokaubanduse äge vastane ning ta on kiitnud Brasiilia kaitseväe sõdurite professionaalsust ja ausust.