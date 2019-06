Ameeriklannat, keda raseduse ajal tulistati, süüdistatakse oma sündimata lapse mõrvas

Eelnev seadus peaks rasedaid pigem kaitsma, kuid on juhtumeid, kus seadusel on vastupidine efekt. Näiteks on Mississippi osariigis tapmises süüdimõistetud naine, kelle laps sündis surnult. Samuti leiavd mitmed reproduktiivsete õiguste kaitsjad, et loote surmaga seonduvaid seadusi kuritarvitatakse ning kasutatakse naiste suhtes ebaõiglaselt.