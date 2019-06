Tallinna pitsarestoran vastab klientide kriitikale vürtsika huumoriga

Järgmine kaebas, et teda ei tervitatud söögikohta saabudes, kritiseeris spagettide sees olnud kana ja nimetas söödud pitsat halvimaks, mida ta kunagi proovinud on.

Pitsa-buffet vastas: «Meil pole tõesti inimest ukse peal seismas ja kliente tervitamas, aga see on buffet, mitte mõni uhke restoran. Pean tõdema, et kui te meid külastasite, nägite ise ka välja, nagu oleksite just voodist tõusnud ja polnud ilmselt isegi oma pikki juukseid kamminud, nii et te polnud ise ka uhkesse restorani minekuks valmis.»

Pitsarestorani juht: teeninduses ei pea klientide ees ainult vabandama

Best pizza buffet juht Tiia Schapel ütles Elu24-le, et iga kommentaari taga on koha peal toimunud kliendisuhtlus ja klientide käitumine. «Kliendid paraku jagunevad kahte leeri: on väga toredad ja meeldivad kliendid ning siis natukene teistsugune inimeste grupp,» selgitas Schapel.

Schapeli sõnul kajastavad kliendid olukordi sageli väga ühepoolselt, mistõttu on vaja, et teine osapool terve loo räägiks. «Kindlasti ei ole me seda meelt, et kui klient on väga ebaviisakalt või isegi absurdselt käitunud, peaksime teeninduses ainult vabandama ja mitte reageerima,» ütles pitsakoha juht.

Schapel loodab, et kui klientidele vastata, kajastavad nad edaspidi hinnanguid andes olukordi adekvaatsemalt. «Sel põhjusel teravamalt vastamegi, sest tänasel online-ajastul on klientidel suur komme kas restoranist või siis mõnest teisest teenindusasutusest lahkudes lihtsalt hinnanguid ja arvustusi lisada, samas kaitsta ennast see asutus ju ei saa.»

Pitsarestorani juht nentis, et ideaalis võiksid sellised olukorrad laheneda näost näkku, ent see pole paraku alati võimalik. «Vahel klient koha peal veidi bravuuritseb, siis jälle tundub, et olukord on lahenenud, kuid ikka tuleb hiljem hoopis muu nurga alt kommentaar koos negatiivse hinnanguga,» rääkis Schapel.