ELU24 INTERVJUU Vene burleskitar Katrin pöörasest vahejuhtumist: mees lihtsalt võttis minu püksid ja läks minema

Moskvast pärit burleskitantsija Katrin avas tantsu ajaloolist tausta: «Burlesk pärineb 19. sajandist. See oli minevikus justkui striptiis. Tol ajal ei saanud naised teha kõike, mida tahavad. Nad olid kodus ja pidid süüa tegema ja lapsi saama, kuid rohkem mitte midagi. See oli naistele midagi uut. Naised hakkasid laval rääkima.»

Katrin rääkis, et kõige pöörasem asi, mis temaga laval on juhtunud, on see, kuidas Moskvas esinemise ajal võttis üks mees tema püksikud ning ei andnud neid enam tagasi.