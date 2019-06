Vaata, kui palju maksavad need Eesti meesartistid tänapäeva muusikaturul

Järgnev nimekiri on koostatud suuresti Artist3 lehel olevates andmetest, aga ka otse artistide esindajatega ning neid esindavate agentuuridega suheldes. Nimekirja koostamisel on arvestatud tunniajast esinemist, aga mõne artisti puhul see varieerub. Sellegi poolest on nende hindade abil võimalik näha artisti hinnaklassi.

Kuigi Eesti muusikamaastikul on artiste rohkem, siis siin on arvestatud mugavusvalimit ehk neid, kelle kohta on kergem andmeid leida (Artist3 ja tuntumad muusikud, keda seal pole). Lisaks on välja jäetud kõik muusikud, kelle hind on alla 300 euro.

Vaata artiste ja nende hindu ning otsusta, kas ja kelle sina endale esinema kutsuksid.

nublu 5000 €

Tallinnast pärit räppar, kes tõusis eelmisel aastal Eesti muusikamaailma tippu, ning on tõusnud kiiresti Eesti kõige kallimaks artistiks.

Pühajärve jaanituli 2019. nublu. FOTO: Martin Dremljuga

Arop 2630 €

Uku Arop tuntakse ka lavanimega Arop. 2013 komeedina lavadele kihutanud räppar on Eesti üks hinnatumaid ja parimaid MC«sid Eestis läbi aegade.

Arop on Rakveres. FOTO: Harry Tiits

Jüri Pootsmann 2300 €

Jüri Pootsmann on Eesti üks paljulubavamaid muusikalisi talente, kes tõusis särava tähena muusikaorbiiti, võites talendisaate «Eesti Otsib Superstaari» 6. hooaja ning sõlmis lepingu plaadifirmaga Universal Music Baltics.

Jüri Pootsmanniga. FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees /

Uudo Sepp 1750 €

Uudo Sepp on laulja ja laulukirjutaja Saaremaalt. Uudo tõusis komeedina Eesti muusikamaastikule võites 2018. aastal saate «Eesti otsib superstaari». Akustilises setis pakub ta mõnusat romanssi ja ka iseäralikku improvisatsiooni, kus laulab sellest, mida näeb ja vahel ka sellest, millest soovitakse. Näiteks improviseerib sünnipäeva laule või siis laulab hetkedest, mis on meelierutavad.

Uudo Sepp FOTO: Saarte Hääl

Beebilõust 1750 €

Beebilõust on Eesti üks hinnatuim ning skandaalseim luuletaja ja räppar, kes ei vaja pikemat tutvustust.

Pühajärve jaanipidu 2019. Beebilõust ehk Andrus Elbing. FOTO: Martin Dremljuga

Kenneth Rüütli 1200 €

Kenneth Rüütli (tuntud ka kui Kenito või Kenny) on Eesti räppar, muusikaprodutsent ja laulukirjutaja. Kenneth on ansambli Põhja-Tallinn liige ja ta on teinud koostööd paljude Eesti muusikutega.

Bad Art 1200 €

See on Tallinnas tegutsev räppar Bad Art ja laineid lööb tema album «Pealik». Kauamängiv on uue tulijana albumitabelis kohal kolm. «Pealikust» ettepoole jäävad vaid kaks vägevat, pikalt kahekesi tabelit juhtinud plaadid Arianda Grandelt ja Billie Eilishilt. Eesti lugude tabelisse on Bad Arti albumilt lennanud seitse lugu (kokku on lugusid plaadil 13).

Jüri Homenja 970 €

Jüri Homenja on tuntud eesti artist, kes on mänginud üle eesti sünnipäevadel, pulmades, festivalidel ja erinevatel muudel üritustel. Artisti tuntumad lood on «Minu elu», «Klaver», «Marylin», «Las lendab aeg».

DJ Andres Puusepp 1027,5 €

Eesti Nr.1 Dj aastatel 2017 ja 2018.

Jaan Sööt 970 €

Jaan Sööt on Jäääär solist ja esitlusele tulevad Jaani parimad akustilised muusikapalad.

Margus Vaher 855 €

Margus Vaher on tuntud Eesti laulja, kes on võitnud «Kaks takti ette saate» ja tegelenud professionaalse muusikuna üle kümne aasta. Selle aja jooksul on ta andnud üle 900 kontserdi erinevates koosseisudes.

Margus Vaher. FOTO: Saarte Hääl

Erkki Sarapuu 797,5 €