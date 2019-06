VIDEO Teine maailmasõda oli narkosõda: nii sakslased kui liitlased said peoga narkootikume

Metamfetamiin on amfetamiini teisend, mille mõju on kiirem ja tugevam kui amfetamiinil. Sõltuvus sellest ainest tekib kiiresti.

Ajaloolased on seisukohal, et just metamfetamiin oli see, mis aitas saksa sõduritel Dunkerque'i all edu saavutada.