28-aastast eeslit pussitati, omanik kahtlustab gängirünnakut

Kagu-Londonis Elthami rajoonis leiti eesel Bimbo reedel pussitatuna, vahendab The Telegraph. Kuna Elthamis on olnud viimasel ajal mitu pussitamist ja omanik on näinud noori eeslite läheduses, kahtlustab ta, et juhtunu on seotud gängiriitusega. See tähendab, et gängiga liitumisel on noortele antud ülesandeks eeslit pussitada.