Karmiks läinud veebiporno nõudis 21-aastaselt üliõpilaselt elu

Jaanuaris mõisteti Dangar süüdi ekstreemsete pornograafiliste materjalide omamises ning saadeti 15 kuuks vangi. Kohtus öeldi, et mehele kuulusid «kõige kohutavamad pildid, mida ette on võimalik kujutada», mis kujutasid nii kägistamist, pussitamist, piinamist, lämbumist kui ka surma. Tänavu aprillis leiti Dangar oma kongist surnuna.

Eile jõudis Lõuna-Staffordshire'i koroner järeldusele, et veebipornot teinud Barden tapeti. Naise ema ütles pärast istungit, et kui pornotööstust ei reguleerita, ei ole sellest kasu kellelegi peale nende, kes tahavad naiste peal vägivalda kasutada.

«Me oleme pettunud, et see juhtum ei saa enam Hope'ile õiglust tuua. Kui see oleks kohtusse läinud, oleks see tõeline maamärk, esimene seesugune Suurbritannias,» kommenteeris ema.