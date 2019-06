Lasnamäelane on jahmunud: kas tõesti müüriti pääsukeste pesad kinni koos linnupoegadega!?

«Pääsukeste pesaaugud akende kohal müüritakse täna kinni. Üks töömees teeb praegu seda tööd,» ahastas lasnamäelane. Ta lisas, et pääsukesed püüdsid korduvalt tööde käigus pesadesse tagasi lennata, kuid tulutult.

Postituses avaldati hirmutav kahtlus: «Jäin neid vaadates mõtlema, et ega seal pesades neil juba mune, ehk pisikesi pääsukesi polnud?»

Millal Lasnamäe korterelamu elanik kinnimüürimisest sotsiaalmeedias kirjutas on ebaselge, kuid praeguseks eemaldatud originaalpostituse kuvatõmmist jagas Eesti Metsloomaühing Facebookis kolmapäeva õhtul kell kaheksa. Pääsupesade kinnimüürimine leidis ilmselt aset sama päeva lõunal.

Olukorrast teavitati ka keskonnainspektsiooni, mille esindaja kinnitas Elu24-le kolmapäeva õhtul, et nad on juhtunust teadlikud ning inspektor läheb asja uurima.

Keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul kinnitas täna ehk neljapäeval, et inspektorid käisid kohal ja läksid koos ühistu esinaisega ka katusele. Samuti vestlesid nad töömehega, kes on kogenud alpinistist ja palgati avasid sulgema.

Tuule sõnul rääkis töömees, et kontrollis nii käega katsudes kui ka taskulambiga vaadates, et neis õhuavades pesi ei oleks. Mees kinnitas inspektoritele, et seal linnupesi ei olnud.