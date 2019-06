Oscari-võitjatest popstaarideni: kuulsused, kellel on Leedu juured

Kahekordne Oscari-võitja Sean Penn avastas hiljuti, et tema juured ulatuvad ühte Balti riiki- Leetu. Nimelt on näitleja vanaisa sündinud Leedus 1897. aastal, kandis tollal nime Pinon ning põgenes Teise maailmasõja ajal Ameerikasse.

Ameerika komöödianäitleja John C. Reilly ema oli pärit Leedust. Ta on mänginud üle 50 filmis ja tal on üks Oscari nominatsioon. Tema peamine ekraanipartner on komöödianäitleja Will Ferrell.