Video: 11 aastat tagasi viieaastasena kadunud poiss leiti üles, teda süüdistakse isa tapmises

«Isa võttis Anthony kaasa. Ta oli väike ja ei suutnud veel enda eest seista. Ootasin 11 aastat, et kuulda oma vennast häid uudiseid. Nüüd sain teada, et ta on elus. Kõik need aastad hoidis vägivaldne isa teda vangistuses ja arvatavalt peksis,» sõnas õde.