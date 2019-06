VIDEO Uskumatu lugu veel uskumatumast pääsemisest: kuu tagasi kadunud venelane leiti koopast, kus karu teda «konservina» hoidis

Vene ja Briti meedia teatel näeb Aleksandri nime kandev mees välja nagu muumia, olles kõhnunud ja dehüdreerunud. Lisaks on tal mitmeid vigastusi, kaasa arvatud lülisambamurd.

Arstide sõnul on ime, et ta karu käes vangistuses olles üldse ellu jäi, sest ta vigastused on rasked.

Mehe sõnul sattus ta jahti pidades silmitsi pruunkaruga, kes teda ründas, ta kätte sai ja oma koopasse viis, arvates vist, et hoiab teda «konservina».

Siberis Tõvas sattus mees karu saagiks ja metsloom hoidis teda oma koopas toidutagavarana FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Karu arvates olin ta toidutagavara. Mul ei olnud eriti midagi süüa, jõin oma uriini, et ellu jääda. Ma ei arvanud, et pääsen eluga,» sõnas mees haiglas.

Grupp jahimehi sattus koopa juurde, kus karu Aleksandrit vangis hoidis. Meeste koerad hakkasid ägedalt haukuma ja keeldusid koopa juurest lahkumast. Mehed sisenesid koopasse ning nägid väga kõhna ja vigastatud meest, keda pidasid alguses surnuks.

Kuid ta oli siiski elus. Nad tõid ta koopast välja ja kutsusid kiirabihelikopteri.

Jahimehed ei avaldanud täpset kohta, kust nad vigastada saanud mehe leidsid ega ka seda, millisesse haiglasse ta viidi.

Zooloogide sõnul võivad karud ka inimesi oma toiduks pidada. Karud on omnivoorid ehk nad söövad nii liha ja kala kui taimi ja marju.

Pruunkaru kala püüdmas. Pilt on illustreeriv FOTO: / ©The Image Works / TopFoto/Scanpix

Karud talvituvad koobastes, kogudes sinna sügisel toitu. Kui karude arvates keegi nende toiduvarusid ohustab, muutuvad nad agressiivseks.

Tõva on Venemaa presidendi Vladimir Putini üks lemmikpuhkepaiku.

Vladimir Putin 2007 Siberis Tõva piirkonnas jahil FOTO: DMITRY ASTAKHOV / AP/Scanpix

Briti Nottinghami Trenti ülikooli metsloomateadlane Louis Gentle kommenteeris seda juhtumit, et see on äärmiselt erakordne.