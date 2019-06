Uskumatu lugu veel uskumatumast pääsemisest: kuu tagasi kadunud venelane leiti koopast, kus karu teda "konservina" hoidis

Vene ja Briti meedia teatel näeb Alekandri nime kandev mees välja nagu muumia, olles kõhnunud ja dehüdreerunud. Lisaks on tal mitmeid vigastusi, kaasa arvatud lülisambamurd.

Arstide sõnul on ime, et ta karu käes vangistuses olles üldse ellu jäi, sest ta vigastused on rasked.