Video: 25 meetrit ja pool miljonit eurot puhast ilu tuleb Eestisse

20. juulil Tallinn Truck Showle saabuv rekka Lowrider on üks sajast raskeveokist, mis lauluväljakule end näitamiseks üles seab. Intervjuust Lowrideri omanikuga Mika Auvineniga selgub, et rekka tuunimine pole mitte töö vaid elustiil ning et sellele kulutatakse meeletult aega ja raha.