Veganite õudukas: ainult toorest liha sööv jänki toidab ka oma lapsi nagu kiskjaid

Nance elab koos tüdruksõbra ja nelja lapsega Kentucky osariigis Ameerikas. Noorena oli ta palju muresid tervisega - peavalud, allergiad, astma ning toidutalumatuse probleemid. Ligi 10 aastat tagasi avastas Nance toorliha ning praegu moodustab 90% tema toidulauast toores lammas.

«Mul oli kõige muu seedimisega probleeme, liha süües aga tunnen, et neid probleeme ei ole,» tunnistab Nance optimistlikult. Ta usub, et toorlihas on palju kasulikke toitaineid, mis liha töötlemisel kaotsi läheks.

Samuti jagab Nance oma külmkapi sisu, mis koosneb põhiliselt tükeldatud lambast kui ka jäärast. Ühest 80 kilogrammi kaaluvast ja ligi 180 eurot maksvast lambast toitub mees kuu aega. Ta sööb ära kogu looma, sealhulgas ka näiteks luuüdi, munadid, neerud, maksa jne. Looma soolestikust valmistab Nance smuutisid, mida kutsub hellitavalt magustoiduks.

Luud viskab Nance oma kompostihunnikusse, millest ta aeg-ajalt usse välja kaevab, et neid snäkkida. Mehe arvates aitavad ussid, kes toituvad mädanenud lihast, omandada tal vajalikke ensüüme, mis aitavad omakorda kaasa tema seedimisele. «Baktereid ma ei karda, pigem arvan, et need on just kasulikud,» lisab Nance.

Nance sööb ka isiklikust kompostihunnikust kaevatud usse. Pilt on illustreeriv. FOTO: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Kuna mees ise toitub enamasti toorlihast, siis on ta seda tutvustanud ka oma lastele. Neljast lapsest kõige vanem on teadlik, et on toorlihast toitumine on imelik. «Aga me oleme sellega harjunud,» lisab noorem tütar.

«Ma ei näe selles midagi halba, kui laps tahab toorliha süüa,» tunnistab Nance, kuid täpsustab, et liha peab tulema tervelt loomalt. Samas ei karda Nance süüa kaks kuud seisnud maksa, millele on tekkinud hallitus. Mehe sõnul mõjub seda sorti liha maitse talle kui ergutina, mida ta kohvi asemel tarbib.